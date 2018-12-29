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  • Son Güncelleme: 29.12.2018 13:24

Son dakika: 'ten yurt dışında operasyonu!

, yurt dışında aranan mensubu bir öğretmeni 'da yakaladı.

MİT'ten yurt dışında FETÖ operasyonu!

Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne () yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'cü öğretmen Mehmet Gelen 'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden MİT, hakkında arama kararı bulunan Gelen'i takibe aldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan Gelen'in sahte pasaportla Belarus'a girmeye çalışırken yakalandığı belirlendi. MİT Başkanlığı, Belarus'un yasal işlemlerden sonra Azerbaycan'a iade ettiği FETÖ'cü öğretmen Gelen'i başarılı bir operasyonla yakaladı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye götürüldü.

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