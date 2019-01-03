Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
METROBÜS SEFERLERİ BİR SÜRE AKSADI
Cenaze Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.
Bir süre yaşanan aksamanın ardından seferler yeniden normale döndü.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.