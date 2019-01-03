Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

METROBÜS SEFERLERİ BİR SÜRE AKSADI

Cenaze Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.

Bir süre yaşanan aksamanın ardından seferler yeniden normale döndü.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.