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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 09:40

Son dakika: ün çarptığı yolcu hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ün Darülaceze durağında yaşandı. Metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla ün altından çıkartıldı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

METROBÜS SEFERLERİ BİR SÜRE AKSADI

Cenaze Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan nedeniyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.

Bir süre yaşanan aksamanın ardından seferler yeniden normale döndü.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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