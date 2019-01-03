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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 08:51

'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Özellikle ve Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Marmara ve Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe-Gökçeada hattında saat 15.00 ve 20.00 seferi ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 13.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 14.00'de seferler yapılacağını bildirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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