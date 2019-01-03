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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 09:59

Bu fotoğraftaki 73 teröristten sadece ikisi kaldı

Terör örgütü ’nın Dersim grubundaki 73 terörist 4 yıl önce bu pozu verdi. Teröristlerden 66’sı çeşitli operasyonlarda öldürüldü. Beş terörist teslim olurken, sadece ikisi hayatta.

Bu fotoğraftaki 73 teröristten sadece ikisi kaldı

'de hükümet 2014'te silahların bılması için çözüm sürecinin başlatılmasının ardından yurt içindeki 'lı teröristler Kandil'deki örgüt kamplarına geçti. Tunceli, ve kırsalından çekilen ve Dersim grubu olarak bilinen, 17'si , Irak, uyruklu 73 terörist, Kandil'deki kampta şova dönüştürdükleri bir açıklama yaparak toplu fotoğraf çektirdi. Grup adına metni ise terör örgütü PKK Yürütme Konseyi üyesi olan, Kandil'de Selahaddin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ile görüşen Delal kod adlı Hülya Eroğlu okudu. Yanında da eski Dersim saha sorumlusu Baver kod adlı Süleyman Şahin ve eski Botan sahası kadınlar sorumlusu Gülistan kod adlı terörist oturuyordu.

DÖRT YILDA 66'SI ÖLDÜ

Ancak örgüt zaman içinde bomba ve silah eğitiminden geçirdiği teröristlerden 30'unu yeniden Tunceli kırsalına, bir kısmını 7'şerli gruplar halinde Karadeniz, , Bingöl kırsalına, kalanları da Irak'ın bölgesi ve Suriye'ye saflarına gönderdi. Aradan geçen 4 yıllık süreçte ise istihbarat birimlerinin, teslim olan teröristlerin teşhisleri, ölü ele geçirilen teröristlerin kimlik bilgileri, DNA eşleşmesi, yüz tarama sistemi ve alınan istihbaratlarla yürüttükleri teknik çalışmalar sonucu bu fotoğraf karesindeki teröristlerden 66'sının, farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında öldürüldükleri, 2'si kadın 5 teröristin de teslim oldukları belirlendi. İçişleri Bakanlığının 4 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan Eroğlu, geçen yıl 'ın Bestler-Dereler bölgesinde yanındaki 15 teröristle birlikte öldürülmüştü. Eroğlu'nun yanında bulunan Şahin ile Gülistan kod adlı teröristin ise hayatta olduğu belirlendi.

Sabah

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