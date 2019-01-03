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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 07:52

: 'te yük gemisinde

haberine göre 'te bulunan bir yük gemisinde çıktı. Ekipler yangına hemen müdahale ederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da yük gemisinde yangın

açıklarında bir gemide çıkan ın kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir gemide yangın çıktığı ihbarı üzerine Pendik sahiline polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından deniz polisi ve sahil güvenlik görevlilerine durum bildirildi.

Ekiplerin gemideki yangını kontrol altına almak için denizden müdahalesi sürüyor.

Detaylar geliyor...

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