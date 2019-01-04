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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 09:12

... 'da hain saldırı: 1 asker oldu

gelen bilgiye göre, 'ın Aralık ilçesinde teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda 1 asker oldu, 2 asker yaralandı. Bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Iğdır'da hain saldırı: 1 asker şehit oldu

'dan acı haber geldi. Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesinde bulunan Bülent Aydın Hudut Karakolu nöbet kulübesine PKK'lı teröristlerce sabaha karşı roket ve silahlı saldırı düzenlendi.

Düzenlenen hain saldırda 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. ler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OPERASYON BAŞLATILDI
Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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