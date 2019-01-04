Iğdır'dan acı haber geldi. Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesinde bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu nöbet kulübesine PKK'lı teröristlerce sabaha karşı roket ve silahlı saldırı düzenlendi.
Düzenlenen hain saldırda 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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