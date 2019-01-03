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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 06:39

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! İşte iptal edilen ve seferlerinin listesi

haberine göre Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ve seferleri iptal edildi. Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan fırtına uyarısı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlarken, iptal olan seferler İDO ve BUDO'nun internet sitesinden duyuruldu. İşte iptal olan İDO ve BUDO seferlerinin listesi...

Fırtına deniz ulaşımını vurdu! İşte iptal olan seferler

'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa(Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, İstanbul Deniz Otobüsleri, () hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa- Armutlu-Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy arasından yapılan seferlere ilişkin duyuru yapıldı. İDO resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Bostancı arasındaki bazı seferler yapılamayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli misafirlerimiz, olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 4 Ocak Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz".

Öte yandan kent genelinde fırtına ve sağanak yağışını etkisi sürüyor. Birçok noktada olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar küreme araçlarıyla hazır bekletiliyor.

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