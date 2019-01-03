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  • 03.01.2019 21:58

Son dakika: , temyiz başvurusunda davanın reddini istedi

ABD'deki yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet , hakkındaki davanın temyiz mahkemesince tamamen reddini istedi.

Hakan Atilla davasında flaş gelişme

Savcılığın Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekmesi ve 32 ay hapis cezasının onanması talebinin ardından Atilla, savcılığın bu talebine cevap olarak avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine dilekçe gönderdi.

, dilekçesinde, savcılığının kendisine karşı açtığı davanın tamamen reddedilmesini istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise ''adil yargılanmadığı ve haklarının zarar gördüğü'' gerekçesiyle mahkemenin kararının bozulması ve yeniden yargılama talebinde bulundu.

Mahkemenin Hakan Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçmiş ve 32 aylık cezanın onanmasını istemişti.

yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini bir üst mahkemeye taşımıştı.

ABD Cezaevleri Bürosu'nun internet kayıtlarına göre ise Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

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