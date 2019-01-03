Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.01.2019 21:39

Rumlar, gemisinin faaliyetlerini ’ye şikayet etti

, araştırma gemisinin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e () şikayet etti.

Türkiye'nin çalışmaları onlara battı!
, sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini 'ye şikayet etti. Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi'nin BM'deki , Büyükelçi Kornilios Korniliu'nun ''nin, Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki devam eden kışkırtıcı ve yasa dışı faaliyetleri konusunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektupla şikayette bulunduğunu yazdı.

12 Aralık tarihli mektubun 31 Aralık tarihinde BM Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayımlandığı ve araştırma gemisinin yasa dışı faaliyetlerine odaklandığı ileri sürüldü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriRumlar, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin faaliyetlerini BM’ye şikayet etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar