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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 09:59

Son dakika: 'da operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 şüphelinin, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen emniyet güçleri, Ankara ve Çankırı'da düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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