Türkiye 17 Aralık akşamı Diyarbakır'dan gelen şehit haberiyle sarsıldı. Hani İlçesi kırsalında, içinde üç polisin bulunduğu sivil araca PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Hainlerin açtığı ilk ateş sırasında polis memuru Nazım Tuncer ve bir arkadaşı yaralandı. Akşam'ın haberine göre, vücuduna 3 kurşun isabet eden Tuncer, yarasına aldırmadan teröristleri kovalamaya devam etti. Yaklaşık 30 metre hainleri kovalayan ve ikisini de vuran polis memuru Tuncer daha sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen meslektaşları ve sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılan Tuncer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

OĞLUMLA GURUR DUYDUM

Oğlunun şehadet haberini alan baba Mehmet Tuncer ise 'vatan sağ olsun' dedi. AKŞAM'a konuşan acılı baba oğluyla şehit olmadan üç gün önce konuştuğunu belirterek teröre lanet etti. Oğlunun hiçbir zaman görev yeriyle ilgili şikâyet etmediğini ve kendisine her sorduğunda 'burası çok iyi' dediğini söyleyen baba Mehmet Tuncer, olay günü yanında olan arkadaşının kendisini telefonla aradığını belirterek şöyle dedi:

Oğlum her zaman atılgan bir insandı. O gün teröristler ateş açtığında kendisiyle birlikte yaralanan polis arkadaşı daha sonra beni aradı. Arabayla giderken teröristler ateş açmış. İlk ateşte yaralanmasına karşın onları kovalamaya devam etmiş. Oğlumla hep gurur duydum bundan sonra da şehit babası olarak gurur duymaya devam edeceğim.

BÖLGE SORUMLUSU ÇIKTI

Şehit polis Nazım Tuncer'in büyük bir kahramanlık örneği gösterdiği olayda vurduğu hainlerden birinin örgütün sözde Diyarbakır sorumlusu Veli Taşkıran olduğu ortaya çıktı. Teröristin Tuncer tarafından vurulmasının ardından ağır yaralandığı ve kaçmak isterken öldüğü öğrenildi. Teröristin cesedi birkaç gün sonra toprağa gömülü olarak bulundu.