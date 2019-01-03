Ankara'da kritik görüşme: FETÖ'nün iadesi de masada!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin sözde sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD'de bulunduğunu tespit etmişti.

Söz konusu isimlerin Fetullah Gülen'le darbenin ön toplantılarını yaptığı biliniyor. Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan isimlerden Hakan Çiçek'in telefonu arazi aramalarında bulunmuştu.



Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında incelenen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel ekip tarafından değerlendirilen telefondan çıkan dijital izlerde, cihazın nerelerde kullanıldığı anlaşılmıştı.

Çiçek'e ait ABD numaralı GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvaya'daki çiftlik evinde aktive edildiği tespit edilmişti. Telefonun aktive olduğu andan itibaren kaydettiği lokasyon verilerinden koordinatlar çıkarılmıştı.

Türk yetkililer, tüm bu dijital izleri 13 Temmuz 2018'de Amerikalı meslektaşlarıyla yaptıkları toplantıda masaya koyarak FETÖ'nün darbe girişimindeki rolünü kanıtladı. ABD tarafı da verileri alarak üzerinde kendi değerlendirmesini yapmaya başladı.

YENİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Ankara'da bugün ve yarın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ABD'nin yeni delillere ilişkin değerlendirmesi öğrenilecek.

ABD tarafı, 18 eyalette FETÖ bağlantılı kuruluş ve isimlerin vize usulsüzlüğü ile kara para aklama gibi organize suç işlerine ilişkin daha önce başlattığı ön incelemelerdeki son durumu aktaracak.

ABD'de, 2013'te Kongre üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden sorumlu tutulan ve ağustosta Ermenistan'da tutuklanan Kemal (Kevin) Öksüz'ün, ABD'ye iade edilmesi son dönemde dikkat çekici gelişmeler arasında yer almıştı.

Türk yetkililer, Öksüz meselesinin, FETÖ'nün ABD'de okul ve dernek gibi çeşitli kuruluşlar üzerinden yaptığı yasa dışı işlerin açığa çıkmasında ve ABD kamuoyunun ilgisini toplama noktasında dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI tarafından örgüt hakkında yürütülen soruşturmayı ciddiye aldığını vurgulayarak, şüpheci yaklaştıklarını ancak bazı neticeleri görmeye başladıklarını söylemişti.