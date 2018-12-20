Diyarbakır Hani ilçesinde 17 Mart 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye gezen polis ekibindeki memurlardan birinin dikkatini Hürriyet İlköğretim Okulu'nun bulunduğu cadde üzerinde park halindeki bir otomobil çekti. Park edilen aracın bulunduğu noktada ilköğretim okulunun dışında Hükümet Konağı da bulunuyordu.
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