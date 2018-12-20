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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 05:25

Şehit polis , 2 yıl önce yüzlerce kişinin hayatını kurtarmış

'ın Hani ilçesinde 4 gün önce ’lı teröristlerle girdikleri da şehit olan polis memuru ’in (34), 2 yıl önce bir ilkokulda yapılacak ve yüzlerce çocuk ile davet görevlisinin katılacağı 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında patlatılmak istenen içerisinde 150 kilo bulunan aracı dikkati sayesinde yakalatarak faciayı önlediği ortaya çıktı.



Diyarbakır Hani ilçesinde 17 Mart 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye gezen polis ekibindeki memurlardan birinin dikkatini Hürriyet İlköğretim Okulu'nun bulunduğu cadde üzerinde park halindeki bir otomobil çekti. Park edilen aracın bulunduğu noktada ilköğretim okulunun dışında Hükümet Konağı da bulunuyordu.
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