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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 18:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Büyükelçisi 'yı kabul etti

Ekvator Ginesi Büyükelçisi , 'a güven mektubu sundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

, Ekvator Ginesi Büyükelçisi 'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Büyükelçi Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Nchama'nın, bir büyükelçilik mensubunu Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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