Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Büyükelçi Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Nchama'nın, bir büyükelçilik mensubunu Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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