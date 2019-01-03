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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 19:08

Türk ve donanması 'de eğitim yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre Türk ve donanması 'de eğitim yaptı.



Türk ve ABD donanmasına bağlı gemiler Doğa Akdeniz'de deniz eğitimi gerçekleştirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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