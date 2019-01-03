Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre Türk ve ABD donanması Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı. Türk ve ABD donanmasına bağlı gemiler Doğa Akdeniz'de deniz eğitimi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçağı ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edildi.
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