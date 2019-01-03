Erzincan'da annesinin yanında uyuyan 4 günlük bebek ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahim S. (31) ile 7 yıldır imam nikahlı yaşayan Yasemin K. (37), 4 gün önce ikinci çocuğunu kentteki bir hastanede dünyaya getirdi.
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Erzincan'da annesinin yanında uyuyan 4 günlük bebek ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahim S. (31) ile 7 yıldır imam nikahlı yaşayan Yasemin K. (37), 4 gün önce ikinci çocuğunu kentteki bir hastanede dünyaya getirdi.
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