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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 18:45

'da korkunç olay! 4 günlük bebeğini yatağına aldı...

’da 4 gün önce doğan bebek, annesinin yanında ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cenazesi, otopsi için adli tıpa gönderildi.


Erzincan'da annesinin yanında uyuyan 4 günlük bebek ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahim S. (31) ile 7 yıldır imam nikahlı yaşayan Yasemin K. (37), 4 gün önce ikinci çocuğunu kentteki bir hastanede dünyaya getirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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