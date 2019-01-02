Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partileri belirlemesine ilişkin kararı ile seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararlarına göre, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılacak siyasi partiler belirlendi.

Kararda, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca siyasi partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunması gerektiği belirtildi.

Bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiği hatırlatılan kararda, 2820 Sayılı Kanun uyarınca da ilçe teşkilatının varlığından bahsedilebilmesi için ilçe kongresinin yapılarak ilgili organların oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Kararda alfabetik sıralamaya göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Vatan Partisi'nin ilgili mevzuata göre seçime katılma yeterliliğine sahip partiler olduğu bildirildi.

Ayrıca, TBMM'de grubu bulunan partilerin AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti olduğu belirtildi.

Karara göre, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine 13 siyasi parti katılabilecek.