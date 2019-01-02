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'den kuvvetli uyarısı! 3 Ocak 2019

ve kuvvetli ile ilgili Genel Müdürlüğü'nden üst üste son dakika uyarıları geldi. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının ve kar yağışının İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması bekleniyor. Peki ama ? Ankara'ya kar yağacak mı? Kar nerelere yağacak? İşte 3 Ocak 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıklarken; İstanbul başta olmak üzere birçok ili de Balkanlardan gelmekte olan yoğun kar yağışı nedeniyle uyardı. Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının, pazartesi günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. İşte hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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