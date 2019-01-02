Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıklarken; İstanbul başta olmak üzere birçok ili de Balkanlardan gelmekte olan yoğun kar yağışı nedeniyle uyardı. Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının, pazartesi günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. İşte hava durumu tahminleri...