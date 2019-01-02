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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 15:06

: 'nda otel ı

haberine göre 'nda bulunan bir otelin eksi ikinci katında çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da otel yangını

Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katında çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Evliya Celebi Mahallesi Refik Saydam Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında bulunan sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oteldekiler dışarı çıkarılırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada bir otel çalışanı, itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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