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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 15:17

: 'dan 'ye gelen 'lı teröristler yakalandı

'dan 'ye gelen ve yılbaşı etkinlikleri sırasında eylem yapmayı planladıkları iddia edilen Fas uyruklu kadın ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi Kayseri'de yakalandı.

Fransa'dan Türkiye'ye gelen DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri, 'dan 'ye giriş yaptığı Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Murat Y. ifadesinde; 'Fransa'dan Türkiye'ye geliş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlaması yapanları kafir olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut'un yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini' söylediği öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın ikametinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi.

YILBAŞI ÖNCESİ YAKALANDI
Polis, yılbaşı etkinliklerini göz önüne alarak, eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y., yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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