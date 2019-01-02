Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı.
Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle:
AK Parti
Bağımsız Türkiye Partisi
BBP
CHP
Demokrat Parti
DSP
HDP
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
MHP
Saadet Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
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