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  • 02.01.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 15:17

e girecek partileri açıkladı

Son dakika haberine göre , 31 Mart ine katılacleri açıkladı. YSK'nın tarafından yapılan açıklamaya göre yerel seçimlere 13 partinin katılacağı duyuruldu.

Yerel seçimlere katılacak partiler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (), 31 Mart ine katılabilecek partileri açıkladı.

Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle:

Bağımsız Türkiye Partisi
BBP

Demokrat Parti
DSP

Hür Dava Partisi



Türkiye Komünist Partisi

Detaylar geliyor...

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