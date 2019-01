CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın akrabaları son 4 yılda jet hızıyla zenginleşti. Kılıç başkan olmadan önce tek bir tapu kaydı bile olmayan ve Almanya'da temizlik işiyle uğraşan kardeşi Dursun Kılıç, 2014'ten sonra şahsı adına değeri milyonlarla ifade edilen 3 arsa ve 3 rezidans dairesi satın aldı. Kendi kurduğu inşaat şirketi adına da değeri 3 milyon lirayı bulan 3 daire alan Dursun Kılıç, teyze oğlu Ali Ekber Polat'la da turizm işine girdi. İki kuzen Marmaris'te tahmini değeri 30 milyon avroyu bulan denize sıfır otel satın aldı. Ali Kılıç'ın eski eşi ve kuzeni de daire ve arsalarla servet sahibi oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensleri arasında bulunan CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sancaktepe Belediyesi'nden yapılan konteyner hırsızlığı nedeniyle davalık olan Ali Kılıç'ın birinci derece yakınlarının, son 4 yılda aniden zenginleştikleri ortaya çıktı. Kılıç'ın Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek aday yapıldığı 2104 yılı akrabaları için de milat oldu. Kılıç, başkan seçilmeden önce adına tek bir tapu kaydı bile bulunmayan akrabaları 2014 yılından sonra gayrimenkul zenginleri arasına girdi. İşi en çok rastgiden Kılıç'ın kardeşi Dursun Kılıç ve teyzesinin oğlu avukat Ali Ekber Polat oldu.

CAM TEMİZLİKÇİSİYDİ

İddialara göre bir süre Almanya'da göçmenlere yapılan yardımla geçinen, daha sonra cam temizleme işini girip kendisi de bedenen çalışan Dursun Kılıç, kardeşi Ali Kılıç başkan olunca Türkiye'ye geldi. O güne kadar Türkiye'de malvarlığı olmayan Dursun Kılıç, 4 senede baş döndüren bir tapu hareketliliğine imza attı. 26 Aralık 2014'de Antalya'nın Aksu Karaçalı köyünde 263 ada, 24 parsel numaralı, denize 3 kilometre uzaklıkta tahmini değeri 450 bin TL olan 350 metrekare arsa alan Kılıç, 2015, 2016 ve 2018 yılında ise tapularına şunları ekledi:

2 YILDA ZENGİN OLDU

-2 Şubat 2015: Antalya Aksu Mandıralar - Denize 5 km uzaklıkta 9,5 dönüm arsa

(Pafta No:20 / Parsel No: 3527/ tahmini değer 23 milyon TL)

-8 Haziran 2015: Triplesk bina ve arsa. (Ada No: 4 / Parsel No: 50/ tahmini değer 1,5 milyon TL)

-22 Haziran 2016: Aynı gün aynı rezidansta zemin kat, 2.kat ve 4.katta 3 daire -ofis (Ada No: 16749 / Parsel No: 200 / 3 daire-ofisin/tahmini değeri 9 milyon TL)

- 31 Eylül 2018 Muğla Gökova mahallesi 249 ada 2 parsel (denize yaklaşık 2 km yakın 10 dönüm (9982m)

KENDİSİ DE TAPULANDI!

Ali Kılıç'ın yakınlarının refah artışı sadece kardeşi ve teyzesinin oğlu ile sınırlı değil. İşte diğer gayrimenkuller ve tapu tarihleri: Ali Kılıç (Başkan): 23 Ocak 2017 / Dubleks rezidans dairesi (Maltepe Cumhuriyet Mahallesi / Ada No: 1546 Parsel No:7 / Tahmini değeri 6,5 milyon lira) Serpil Dinçay (Ali Kılıç'ın eski karısı): 8 Haziran 2016 Kadıköy - rezidans dairesi (Ada No: 421 Parsel No: 284- Tahmini değeri 2 milyon lira) 8 Eylül 2017 Maltepe Gülsuyu Mahallesi-Rezidans daire (Ada No: 16159 Parsel No:153- Tahmini değeri 2 milyon lira) Ali Ekber Polat (Ali Kılıç'ın teyze çocuğu): Muğla Marmaris'te iki ayrı yazlık arsası. (Ada No: 135 Fafta No: 24-386 / Tahmini değeri 1 milyon lira)

DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN?

Kılıç'ın bu mal varlığını nasıl elde ettiği soru işareti. 27 Eylül 2016 yılında 10 bin lira sermaye ile PİYA Yapı İnşaat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi'ni kurarak inşaat işine giren Kılıç, Muğla Gökova'daki arsa hariç adına kayıtlı tüm malvarlığını bu şirketi kurmadan önce edindi. Ayrıca vergi levhasına göre Kılıç'ın kurduğu PİYA Yapı 2016 yılında zarar, 2017 yılında ise 710 bin 901 lira gelir beyan etti. Ancak ne hikmetse şirket 2016, 2017 ve 2018 yıllarında tahmini değeri 3 milyonu bulan olan 3 ayrı daire satın aldı.

MASAK KAYDI VAR MI?

Dursun Kılıç'ın milyonlarca lirayı Almanya'dan getirmiş olma ihtimalini de araştırdık. Yurt dışından getirilen ve 300 bin doları aşan paranın MASAK'a bildirilmesi zorunluluğu karşımıza çıktı. Kılıç'ın MASAK'a böyle bir başvuru yapıp yapmadığı merak konusu. Konuyu Ali Kılıç'ın basın danışmanına sorsak da net bir cevap alamadık.

30 MİLYON AVROLUK OTELE 5,5 MİLYON LİRA

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kardeşi Dursun Kılıç'ın yatırımcıları kıskandıracak ticari faaliyetleri bununla da sınırlı değil. Kılıç, teyzesinin avukat oğlu Ali Ekber Polat'la birlikte Muğla Marmaris'te faaliyet gösteren 1988 yılında kurulan ve son sahibi Mustafa Koçer olan Palmiya Turizm Ticaret A.Ş'yi satın aldı. Yaklaşık 30 milyon avro piyasa değeri, denize sıfır 1231 metre kare 6 katlı yapısı olan Aurasia Otel'i bünyesinde barındıran şirket, 2 Ağustos 2017 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'ne göre sermaye kaydı 5,5 milyon liraya tescillendi. Şirketin yüzde 60 hissesinin Dursun Kılıç'a, yüzde 40'ının ise teyze çocuğu Ali Ekber Polat'a ait olduğu kayıt altına alındı. Ali Ekber Polat, aynı zamanda Ali Kılıç'ın özel kalemi olan Umut Polat'ın da ağabeyi.