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  • 02.01.2019 10:09

İzmir'de korkunç olay! Gözünü bıçakladı

İzmir Torbalı'da korkunç bir olay yaşandı. 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken yanlışlıkla bıçağı gözüne sapladı. Küçük kız 1,5 yıl sonra kornea nakli oldu.

İzmir'de korkunç olay! Gözünü bıçakladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1,5 yıl sonra kornea nakli oldu.


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