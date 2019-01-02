İzmir'de korkunç olay! Gözünü bıçakladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1,5 yıl sonra kornea nakli oldu.
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1,5 yıl sonra kornea nakli oldu.
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