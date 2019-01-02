Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek, Özel İstihbarat Editörü Ferhat Ünlü ve Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman'ın hazırladığı Diplomatik Vahşet/Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları adlı kitabın içeriği hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na ANA uçağı ile hareketi öncesinde Devlet Konuk Evi'nde SABAH Özel İstihbarat ekibinin kendisine takdim ettiği imzalı kitabı aldı ve kitabın yazarlarıyla bir süre sohbet etti. Özel İstihbarat ekibi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a da Diplomatik Vahşet'i imzalı olarak verdi.
KİTAPTA SES KAYITLARI YER ALIYOR
29 Aralık'ta Turkuvaz Kitap tarafından yayınlanan Diplomatik Vahşet, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Kaşıkçı cinayetinin sırlarını konu alıyor. Kitap, Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi infaz timinin lideri Maher Abdülaziz Mutreb ve Salah Muhammed Al Tubaigy başta olmak üzere tim üyelerinin kendi aralarında ve Kaşıkçı ile yaptığı konuşmaların dökümleri başta olmak üzere pek çok yeni bilgi içeriyor.
'Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim' başlıklarını taşıyan altı bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde zaman zaman Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı etkili biçimde eleştiren seçkin bir aileye mensup gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının ayrıntıları anlatılıyor. Nerede başlıklı ikinci bölümde cinayetin işlendiği başkonsoloslukta neler yaşandığı tüm detaylarıyla açıklanıyor ve olaydan sonra yürütülen gizli istihbarat diplomasisi süreci hakkında bilgi veriliyor.
Üçüncü bölümde 'Ne Zaman' sorusu yanıtlanırken Kaşıkçı'nın bölgemiz ve dünyada stratejik dengelerin değiştiği, ülkelerin birbirleriyle asimetrik mücadelelere girdiği bu süreçte öldürülmesinin özel bir manası olup olmadığı, kronolojiye uygun biçimde sıralanan olaylar eşliğinde anlatılıyor.
'Nasıl' başlıklı dördüncü bölümde kamera görüntülerinin analiz edilmesiyle açığa çıkarılan beş bavulun sırrı açıklanıyor. Beşinci bölüm, Cemal Kaşıkçı'nın 'Niçin' hedef seçildiği sorusunun yanıtının peşine düşüyor. 'Kim' başlıklı son bölümde ise Kaşıkçı'yı hedef haline getiren son gizli projenin yanı sıra, maktul gazetecinin biyografisi, infaz timinde yer alan kişilerin özellikleri ve Muhammed bin Selman'ın biyografisi yer alıyor.
Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na ANA uçağı ile hareketi öncesinde Devlet Konuk Evi'nde SABAH Özel İstihbarat ekibinin kendisine takdim ettiği imzalı kitabı aldı ve kitabın yazarlarıyla bir süre sohbet etti. Özel İstihbarat ekibi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a da Diplomatik Vahşet'i imzalı olarak verdi.
KİTAPTA SES KAYITLARI YER ALIYOR
29 Aralık'ta Turkuvaz Kitap tarafından yayınlanan Diplomatik Vahşet, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Kaşıkçı cinayetinin sırlarını konu alıyor. Kitap, Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi infaz timinin lideri Maher Abdülaziz Mutreb ve Salah Muhammed Al Tubaigy başta olmak üzere tim üyelerinin kendi aralarında ve Kaşıkçı ile yaptığı konuşmaların dökümleri başta olmak üzere pek çok yeni bilgi içeriyor.
'Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim' başlıklarını taşıyan altı bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde zaman zaman Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı etkili biçimde eleştiren seçkin bir aileye mensup gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının ayrıntıları anlatılıyor. Nerede başlıklı ikinci bölümde cinayetin işlendiği başkonsoloslukta neler yaşandığı tüm detaylarıyla açıklanıyor ve olaydan sonra yürütülen gizli istihbarat diplomasisi süreci hakkında bilgi veriliyor.
Üçüncü bölümde 'Ne Zaman' sorusu yanıtlanırken Kaşıkçı'nın bölgemiz ve dünyada stratejik dengelerin değiştiği, ülkelerin birbirleriyle asimetrik mücadelelere girdiği bu süreçte öldürülmesinin özel bir manası olup olmadığı, kronolojiye uygun biçimde sıralanan olaylar eşliğinde anlatılıyor.
'Nasıl' başlıklı dördüncü bölümde kamera görüntülerinin analiz edilmesiyle açığa çıkarılan beş bavulun sırrı açıklanıyor. Beşinci bölüm, Cemal Kaşıkçı'nın 'Niçin' hedef seçildiği sorusunun yanıtının peşine düşüyor. 'Kim' başlıklı son bölümde ise Kaşıkçı'yı hedef haline getiren son gizli projenin yanı sıra, maktul gazetecinin biyografisi, infaz timinde yer alan kişilerin özellikleri ve Muhammed bin Selman'ın biyografisi yer alıyor.
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