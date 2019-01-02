İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu yanıt buldu. İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. Kar yağışı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. İstanbul'da cuma günü gerçekleşecek kar yağışı ile birlikte fırtına da etkili olacak.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaa göre, İstanbul'da cuma günü etkisini gösterecek kar yağışının hafta sonu ve 7 Ocak pazartesi günü de dahil olmak üzere aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının; hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 cm, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor. Rüzgârın; Perşembe günü akşam saatlerinden Cuma günü öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.