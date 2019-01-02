Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.01.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 16:47

Bu fotoğraf 'tan! En acı veda

'ta prematüre doğan ve 1 gün hayatta kalabilen , na sarılı tabutlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. O görüntüler ise yürekleri burktu.

Yürek burkan fotoğraf!

İnağzı Mahallesi'nde yaşayan ve üçüz bekleyen 6 aylık hamile Bestenur Deniz, 31 Aralık'ta evde rahatsızlanması üzerine Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Hemen ameliyata alınan Bestenur Deniz'in i alındı. Ancak üçüzler hayata 1 gün tutunabildi. Yaklaşık 4 yıl önce evlenen ve 1 kız çocuğu bulunan Bestenur Deniz ve Ediz Deniz çifti, yeni yıla bebeklerinin ölüm acısıyla girdi.

TÜRK BAYRAKLARINA SARILI TABUTLAR YÜREK BURKTU
Üçüzler için dün İnağzı Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Bebeklerin tabutları Türk bayraklarına sarılarak camiye getirildi. Gözyaşlarını tutumayan baba Ediz Deniz taziyeleri kabul etti. Bebeklerin cenazeleri, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBu fotoğraf Zonguldak'tan! En acı veda
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar