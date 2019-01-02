Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Artuklu ilçesine geldi.
Konvoy, Artuklu-Kızıltepe kara yolunda bulunan 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı giriş yaptı. Burada bir süre bekleyen araçlar, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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