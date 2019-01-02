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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 15:41

sınırına ! Peş peşe yola çıktılar

sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy 'e ulaştı

Peş peşe yola çıktılar!

sınırındaki birliklere takviye amacıyla çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Artuklu ilçesine geldi.

Konvoy, Artuklu-Kızıltepe kara yolunda bulunan 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı giriş yaptı. Burada bir süre bekleyen araçlar, nda konuşlu lere doğru hareket etti.

Araçların, nda konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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