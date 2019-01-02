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  • 02.01.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 13:40

ci hainlerin yalanına görüntülü cevap! İşte o katliam görüntüleri

Son savunmaları alınan Genelkurmay "çatı" davası sanıklarının, "Karargah içinde siviller şehit edilmedi" iddiasını, güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler çürüttü. Görüntülerde, şehit edilen vatandaşlar, ciler tarafından yerlerde sürüklenerek, karargah dışına çıkarılıyor.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı "çatı" davası sanıklarının, "Karargah içinde siviller şehit edilmedi" iddiasını, güvenlik kameralarına yansıyan "sivil katliam" görüntüleri çürüttü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davada, sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.
Mütalaaya göre, sözde konsey üyelerinin yanı sıra dava dosyasının 161 sanığı, karargahta şehit edilen Astsubay Bülent Aydın ile 11 sivil vatandaşın hayatının kaybetmesinden sorumlu tutuldu.

Söz konusu sanıkların "anayasal düzeni ihlalden" birer kez, "kasteden adam öldürmek" suçundan ise 12'şer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmaları talep edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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