Turizmin merkezi Kaş'ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Özelikle Gömbe ve Sütleğen mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede ekipler 2 greyder, 3 kepçe ve 1 tuzlama aracı ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.
ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Kar yağışının aralıksız sürdüğü bölgede, ilçe merkezi ile mahalleler arasında ulaşım yoğun kar yağışı dolayısıyla sağlanamıyor. Ulaşıma kapanan yollarda ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaş'ta bu sabah başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının özellikle Gömbe'de yer yer 40 santimetreye ulaştığı bildirildi.
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