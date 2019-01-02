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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 12:38

'a İngilizce şarkı yazdı! Klibinde ise...

Yazar ve çevirmen Turgay Evren, için yeni bir şarkı yazdı. "Erdoğan, A Tall Man" ( Erdoğan) isimli şarkı 'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'a İngilizce şarkı yazdı! Klibinde ise...

Daha önce World Is Bigger Than Five, Don't Cry Jerusalem gibi şarkıları yapan yazar ve çevirmen Turgay Evren, için bir şarkı yazdı.

İngilizce olan şarkıyı kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşan Evren "Erdoğan'ın hayatını ve mazlumlar için verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlatan İngilizce şarkımızı beğenmeniz dileğimle" dedi.

KLİPTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN SİYASİ KARİYERİNE AİT FOTOĞRAFLAR KULLANILDI
'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan şarkının klibinde, Erdoğan'ın gençliğinden ve siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı.
Evren tarafından şarkının çevirisi ise şöyle; "

İŞTE BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN ŞARKININ SÖZLERİ
Vicdanını kaybetmiş bir çağda doğdu o
Sessizliğini koruyan bir dünyada büyüdü
Haksızlığa ve yolsuzluğa karşı gözlerini kapamadı
O mazluma ve garibe karşı asla kayıtsız kalmadı
Erdoğan,
Beraber yürür milletiyle
Erdoğan, Uzun adam
Çarpışır her türlü zulümle
Özgüvenini kaybetmiş bir ülkede yaşadı o
Yoksulu hor gören güç sahiplerini gördü
Halkına ve tarihine inanmaktan hiç vazgeçmedi
O şefkat ve merhamete olan inancını hiç yitirmedi
Erdoğan, Uzun Adam
Beraber yürür milletiyle
Erdoğan, Uzun adam
Çarpışır her türlü zulümle

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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