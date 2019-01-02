Antayla'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında meydana gelen olay iş yeri sahibini şoka uğrattı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen Ali A., stantta bulunan altınlardan sadece bir bilezik ve kolye kaldığını gördü.

TAM 1 MİLYON LİRA

İş yeri duvarında yarım metrelik delik olduğunu gören Ali A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, 1 milyon lira değerinde 4.5 kilo altın çalındığı belirlendi.

DUVARI BALYOZLA KIRDILAR

Hırsızların, kuyumcunun yanındaki boş dükkâna tavanındaki sacları kırarak girdiği, ardından duvarı balyozla delerek işyerine girdiği ortaya çıktı. Hırsızların güvenlik kamerası ve alarmı devre dışı bırakmak için, işyeri dışındaki elektrik panosuna zarar verip kuyumcunun elektriğini kestiği belirlendi. Olaydan 3 gün önce asansörlü kasanın arızalandığı, bu nedenle Ali A.'nın altınları vitrinde bıraktığı kaydedildi.

Kuyumcu Ali A., işyerinin daha önce iki kez daha soyulmak istendiğini, 2 kez duvarı delerek dükkâna girilmeye çalışıldığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.