Serhat Oğuz kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin Ankara ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Kahramankazan Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Serhat Oğuz, Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serhat Oğuz'un hayat hikayesi...

SERHAT OĞUZ KİMDİR?

1976 yılında Ankara-Kahramankazan'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi. Üniversite hayatında 3 yıl Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Öğrenci Başkanlığı görevini yürüttü. 1998'de Hatay'a Öğretmeni olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı. 1999 yılından beri, Kahramankazan'da görev yapmaktadır.

Askerliğini, 2002-2003 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığında Yedek Subay olarak tamamladı. Askerlik dönüşü, Kahramankazan'daki pek çok okulda görev yaptı. 2013-2014 yılları arasında da Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görevlendirildi. 2014'te Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesine Okul Müdürü olarak atandı. 2016'dan beri Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmakta iken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.

2005 yılında Eğitim-Bir Sen Kahramankazan teşkilatını kurdu ve İlçe Başkanı olarak aralıksız 7 sene görev yaptı. Akabinde, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, bir grup öğretmen, din görevlisi, esnaf, memur ve yöneticiyle birlikte İlim Yayma Cemiyetinin Kahramankazan Şubesini kurdu, 16 Ocak 2017 tarihine kadar da Kurucu Şube Başkanı olarak görev yaptı. Halen yönetim kurulu üyesidir.