Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.01.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 16:13

kimdir? Keçiören Belediye Başkan adayı ?

, 'nin Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda Keçiören Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ? İşte Turgut Altınok hakkında merak edilenler...

Turgut Altınok kimdir?

kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin Ankara ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Keçiören Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Turgut Altınok, Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, Keçiören Belediye Başkan adayı , kaç yaşında, nereli? İşte Turgut Altınok'un hayat hikayesi...

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok Ankara'nın Bala ilçesinde 1957 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, Ortaokulu ve Liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenim için gittiği Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Altınok, 3 Dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTurgut Altınok kimdir? AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar