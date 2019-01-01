Turgut Altınok kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin Ankara ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Keçiören Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Turgut Altınok, Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Turgut Altınok'un hayat hikayesi...

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok Ankara'nın Bala ilçesinde 1957 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, Ortaokulu ve Liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenim için gittiği Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Altınok, 3 Dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.