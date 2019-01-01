Amber Türkmen kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin Ankara ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Çankaya Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Amber Türkmen, Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Amber Türkmen'in hayat hikayesi...

AMBER TÜRKMEN KİMDİR?

Amber Türkmen, 1973'de Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Koro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) 1995-1996 yılında açmış olduğu sınavı kazanarak TRT Ankara Radyosu Çoksesli Müzikler Müdürlüğünde Stajyer Ses Sanatçısı olarak göreve başladı. Ses Sanatçılığının yanında "Koro Dünyası" ve "Yerle Gök Arasında" programlarının yapımcılığı da yapan TÜRKMEN, 2009-2011 yıllarında TRT Ankara Radyosu İlk Kadın Müdürü olarak görev yaptı.

2011- 2014 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bakanlıkta çalıştığı dönemde "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi", "Türkiye'de Aile Birliğinin Güçlendirilmesi ve Korunması Eylem Planı", "Trafik Dedektifleri Projesi", "Aile İçi Şiddet Eğitim Projesi", "Aile Değerlerinin Korunmasında Medyanın Rolü Eylem Planı" çalışmalarının yanı sıra, kadın, çocuk, engelli, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gönüllülük vb. alanlarda kamu spot filmlerinin senaryo, çekim, gösterim ve eğitim çalışmalarında bulundu.

2014 yılı itibariyle TRT'ye dönen TÜRKMEN halen TRT Radyo Dairesi ve Müzik Dairesi Başkanlıkları görevini yürütmektedir. Radyo İzleme ve Araştırma Kurulu (RİAK) Yönetim Kurulu üyesidir.

İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilen Türkmen, evli ve 1 kız çocuk annesidir.