Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi. Erdoğan, Trump'a hitaben "Sayın Başkan, değerli dostum" diye başladığı yeni yıl tebrik mesajında, geride kalan yılın Türkiye-ABD arasında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinen ve ikili ilişkilerin hak ettiği seviyeye ulaşması için karşılıklı çaba gösterilen bir sene olduğunu belirtti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazdığı yeni yıl mesajında ise Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin gelecek yıl da artarak devam etmesini beklediğini vurguladı. Başkan Erdoğan, "Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum" hitabıyla başladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yazdığı yeni yıl mesajında ise iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda giderek güçlenmekte olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini belirtirken Şi Cinping'i Türkiye'ye davet etti.
TEK GAYEMİZ GÜVENLİ BİR GELECEK
Başkan Tayyip Erdogan, Türkiye için de bir yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajda "Türkiye'nin hiçbir devletin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi emniyete, huzura, güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz bölgesindeki olayların müsebbibi değildir. Kurbanı da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Şi Cinping için "Değerli dostum" ifadesini kullandı.
TEK GAYEMİZ GÜVENLİ BİR GELECEK
Başkan Tayyip Erdogan, Türkiye için de bir yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajda "Türkiye'nin hiçbir devletin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi emniyete, huzura, güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz bölgesindeki olayların müsebbibi değildir. Kurbanı da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Şi Cinping için "Değerli dostum" ifadesini kullandı.
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