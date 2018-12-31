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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 15:55

Son dakika... 'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası! Hasan Akar kimdir?

Atatürk'e hakaretten yargılanan 'a, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

Atatürk'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, 'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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