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  • 31.12.2018 17:03

ile kritik görüşme! 'yü...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede 'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pakistan ile kritik görüşme! FETÖ'yü...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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