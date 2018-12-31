Pakistan ile kritik görüşme! FETÖ'yü...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Pakistan'dan flaş FETÖ hamlesi! Dışişleri'nden Pakistan'ın FETÖ kararıyla ilgili açıklama Pakistan Başbakanı İmran Khan Türkiye'ye geliyor
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