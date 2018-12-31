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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 15:30

'a kar ne zaman yağacak? 'den son dakika uyarısı!

Yeni yılın ilk haftasında nun nasıl olacağı merak konusu. Yurt genelinde soğuk bir hava hakim ve yurdun dört bir yanında etkisini sürdürüyor. Peki 'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, A Haber'e yaptığı değerlendirmede İstanbul'a önümüzdeki hafta cuma gününden itibaren kar yağışının hakim olacağını açıkladı.


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Tokat çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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