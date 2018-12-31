Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Tokat çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.