Dışişleri'nden Pakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören karar memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır. Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir" denildi.