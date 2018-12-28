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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 13:48

Dışişleri'nden açıklaması

: ('nün 'da terör örgütü ilan edilmesi) Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir"

Dışişleri'nden Pakistan açıklaması

, 'nün 'da terör örgütü ilan edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören karar memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır. Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir" denildi.

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