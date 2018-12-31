Milli Piyango yılbaşı çekilişinde heyecan sürüyor. Büyük umutlarla kuponlarını satın alanlar çekiliş sonuçlarına kilitlendi. Kimisi ev alma hayali kuruyor, kimisi araba almak istiyor. Kimisi ise borçlarını ödeyip yeni bir hayata başlamak istiyor. Milli Piyango çekilişi her yıl olduğu gibi bu yıl da hayalleri süslemeye devam ediyor. Saat 15.00'de başlayan çekilişin sonuçları belli olmaya başladı. İşte 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntılar...

2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

22.00'da açıklanacak.

15.00 itibariyle yapılan ilk oturumda 1000 TL, 400 TL ve 300 TL ikramiyenin kazananları belli oldu. Noter ekibi ve çekiliş heyeti tarafından üç kontrol aşamasından geçirildikten sonra kazananlar açıklanacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 20.00-20.30 arasında yapılacak. 19.00 itibariyle 1.000.000 TL tutarındaki kazanan belirlenecek.

Tüm ikramiye bilgilierini kazananların sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından 22.00'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında takvim.com.tr'de yer alacak.