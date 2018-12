Generallere suikast listesi ele geçirildi

Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016 günü oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası gerçekleştirilen 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu, 263 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili 40 şüphelinin yer aldığı ikinci iddianamenin detayları ortaya çıktı. Generallere yönelik suikast listesinin ele geçirildiği belirtilen iddianamede, su termoslarıyla AK Parti etkinliklerine yönelik saldırı planlandığı da kaydedildi.

BİLGİ TOPLAMIŞLAR

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; Kanlı saldırıda kullanılan araçta bulunan Zozan Kutum'un 1 Temmuz 2017'de Esenler'de bir operasyonda yakalandığı belirtilen iddianamede, Kutum'un evinde çok sayıda şifreli ve şifresiz doküman ele geçirildiği vurgulandı. Örgütsel dokümanlarda Tümgeneral Mehmet Ateş İrez, GATA Hastanesi Genel Komutanı Korgeneral Ömer Paç ve Orgeneral Yaşar Güler'in isimlerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, örgütün yüksek rütbeli askerlere yönelik suikast düzenlemek için keşif yapıp bilgi topladıkları kaydedildi. İddianamede ayrıca savcının, "FETÖ terör örgütü ile PKK/KCK terör örgütünün darbe girişimi sonrasında birlikte hareket etmeleri nedeniyle bu keşif istihbarat çalışmasının 15 Temmuz 2016 tarihinden önce yapıldığı değerlendirilmiştir" şeklinde yorumu dikkat çekti.

POLİSLERİ SORDU

İddianamede, itirafçı ifadeleri de yer aldı. İtirafçı Adnan Suni, Kutum'un kendisine... Otel'den bahsettiğini belirterek, "O dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'ın burada kaldığını söyledim. Orada keşif yapmamı istedi. Araçla bir kere Tuzla'dan geçerken otelin etrafını dolaştım. Bana 'bomba yüklü bir araç ile oraya girilip girilemeyeceğini' sordu. Ben de otele müşteri gibi girilebileceğini, Özel Harekat polislerinin toplu halde durduklarını, bu otelin olduğu yere araç ile saldırı yapılabileceğini söyledim. Yine polislerin toplu olarak bulunduğu yerleri de sordu. Kartal Adliyesi'nde Çevik Kuvvet polislerinin olup olmadığı, nerede bekledikleri, işten çıkış saatleri gibi bilgiler toplamamı istedi" diye anlattı.

İddianamede Kutum'dan, Kasım ve Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarının yazılı olduğu not defteri de ele geçirildiğinin altı çizildi. Savcı bu not ile ilgili "Hayatın olağan akışına göre bir kişinin fanatik olması halinde tuttuğu takımın maçlarını not alabileceği değerlendirilebilir. Ancak dokümanda belirtilen spor müsabakalarının bir takımı baz almadığı, sadece İstanbul'da Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Galatasaray, Başakşehir olmak üzere toplam beş futbol takımını içerdiği görülmektedir. Hatta ve hatta dokümanda Fenerbahçe ile Zorya Lohans arasında oynanan uluslararası basketbol karşılaşmasının da not alındığı anlaşılmaktadır" yorumunda bulundu.

AK PARTİ MİTİNGLERİNE TERMOSLU SALDIRI PLANI

İddianamede şüphelilerden Feyyaz Düzen'in evinde 16 adet termos ele geçirildiği belirtilerek termoslar üzerinde kimyasal yönden inceleme yaptırıldığı anlatıldı. İddianamede, termoslarda 'TNT+PİTRİK ASİT+HMX+ PETN' bulaşıklarının çıktığının tespit edildiği belirtilirken, "İçerisine patlayıcı konulan söz konusu termosların, kamufle edilmesi için su satıyormuş gibi yapılıp, AK Parti'nin organizasyonunda gerçekleştirilen miting ve yürüyüşlere götürülüp, ayrı ayrı patlatılabilecekleri elde edilen delillerden anlaşılmıştır" denildi.

'SU SATIYORUZ'

Telefon tapelerinde kimliği belirsiz bir kişinin gözaltına alınan bazı şüphelilerin avukatı olduğunun kaydedildiği iddianamede, şüpheli Şükrü Koç'un ele geçirilen termoslar hakkında avukat olan bu kişiye, gözaltına alınanların öğrenci olduklarını ve söz konusu termoslarla su sattıklarını söylemelerini istediği anlatıldı.