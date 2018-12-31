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  • 31.12.2018 18:56

Boğaz'da ilginç görüntü... '' böyle geçti

Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki '' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile 'ndan geçti.

Boğaz'da ilginç görüntü...

Geminin gövdesi, monte edileceği 'nın Monfalcone Limanına götürülmek üzere 'den 'na saat 14.00, 'ne ise 16.30 sıralarında girdi.



Mehmetçik adlı römorkör ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gövdeyi Boğaz'dan Paraggi adlı römorkör zincirle çekerek geçirdi. Gemi gövdesinin üzerinde çok sayıda işçinin olduğu görüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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