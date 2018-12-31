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  • 31.12.2018 18:48

Binlerce kişi ı iki kere kutlayacak! İşte nedeni…

ı milyonlar da seyahat ettikleri uçaklarda karşılayacak. 'nın da bazı uçuşları dahil binlerce yolcu yeni yılı iki kere kutlayacak.

Binlerce kişi yeni yılı iki kere kutlayacak!

Türkiye semalarında da binlerce kişi yeni yıla havada girecek. Kıtlararası bazı uçuşlarda seyahat edenler saat farkından dolayı hem uçuş sırasında hem de indikleri ülkelerde yeni yıla girecek. Hava trafiğindeki her zamanki yoğunluk radara yansırken, Türk Hava Yolları'nın da İstanbul'dan havalanan New York, Miami, Şikago, Toronto, Washington uçaklarındaki yolcular da yeni yılı iki kere karşılayacak.

Bu uçuşlardan Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı İstanbul New York seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:03'de havalandı. 10 saat sürecek olan uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABDyerel saatle 17:11'de iniş yapacak.Yolcular New York'ta da yeni yılı karşılayacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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