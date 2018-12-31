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  • 31.12.2018 18:39

Son dakika: 'den 'a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı , Başkanı 'ı telefonla arayarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.

Bahçeli'den Yıldırım'a tebrik telefonu

Genel Başkanı , Başkanı 'ı telefonla arayarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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