Adliyenin protokol kapısında görevli polislerin kimlik istemesi ve nerede görev yaptığını sorması üzerine bocalayan Şahin, çıkışa doğru yöneldi. Yakalanan sahte emniyet amirinin üzerinden başkomiser kartviziti, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği üye kimlik kartı, Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi tanıtım kartı, emniyet amiri apoletli vesikalık resim, siyah gövde ve kabzalı kurusıkı tabanca ve şarjör, 6 kurusıkı fişeği, polis rozeti bulunan deri renkli cüzdan, balistik yelek, 50 bin ve 60 bin liralık üzerinden İsmail Yahya E. yazılı 2 ayrı senet, 10 bin TL ve 12 bin TL yazılı 2 ayrı çek bulundu.