Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı dün gerçekleşti. Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova'da gerçekleşen Suriye konulu buluşma 1 buçuk saat sürdü. Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada; "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 30.12.2018
- Gazete
Terörü temizliyoruz
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