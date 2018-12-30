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Terörü temizliyoruz

Terörü temizliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşlarıyla 'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı dün gerçekleşti. Türk ve Rus heyetleri arasında 'da gerçekleşen Suriye konulu buluşma 1 buçuk saat sürdü. Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada; "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" ifadelerini kullandı.

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