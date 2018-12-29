Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muvaffakiyetler diledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muvaffakiyetler diledi. İstanbul'a yakışan aday, Türkiye'nin yakın tarihinde büyük devlet ve siyaset adamlığı ortaya koymuş Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm ilçe başkan adaylarımıza 31 Mart seçimlerinde muvaffakiyetler diliyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.