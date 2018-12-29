Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muvaffakiyetler diledi.