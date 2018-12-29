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  • Son Güncelleme: 29.12.2018 23:32

Bakan Albayrak'tan ve ilçe başkan adaylarına başarı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'a ve İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarına hesabından yaptığı paylaşımla muvaffakiyetler diledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muvaffakiyetler diledi.
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