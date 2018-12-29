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  • Son Güncelleme: 30.12.2018 07:11

sınırına yeni sevkiyat

'ye operasyon hazırlıklarını sürdüren , sınıra sevkiyat yapmaya devam ediyor. Konu ile ilgili 'dan gönderilen askeri araçlar 'ya ulaştı.

Suriye sınırına yeni sevkiyat

sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy 'ya geldi.

'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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