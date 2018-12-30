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’nda bayrak skandalı | Türk bayrağına benzemiyor!

ABD’nin Florida eyaletindeki ’nda skandal… Ay-Yıldız ve hilalin farklı yerleştirildiği bez parçasını Türk bayrağı diye asan yetkililere tepki çığ gibi büyüyor…

Temizleyin bu ayıbı
Türkiye-ABD ilişkileri düzelmeye başlamışken, birileri hemen devreye girdi. Florida eyaletinin en önemli noktalarından biri olan 'nda skandal bir olay yaşandı. Birçok ülkenin bayraklarını asan havalimanı yetkilileri, Türk bayrağına benzemeyen bir çalışmayı havalimanının en özel noktasına astı. Vatandaşlarımız bu duruma sert tepki gösterdi. Ancak havalimanı yetkilileri tepkilere rağmen, bayrağı değiştirmedi.



Miami'de yaşayan binlerce Türk vatandaşı da havalimanı yetkililerine tepki mesajları attı. Skandal olay sosyal medyada da tepkilere neden oldu:

● Miami'de birileri kaşınıyor.
● Türk bayrağına hakaretin bedelini ödetiriz.
● Bu bir skandaldır. Türk bayrağı bizim vazgeçilmezimiz. Ona kimse yanlış yapamaz.
Miami Başkonsolosluğu hemen üzerine düşeni yapmalı.
● Yapılanın hata olduğuna bizi inandıramazsınız.

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