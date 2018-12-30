Türkiye-ABD ilişkileri düzelmeye başlamışken, birileri hemen devreye girdi. Florida eyaletinin en önemli noktalarından biri olan Miami Havalimanı'nda skandal bir olay yaşandı. Birçok ülkenin bayraklarını asan havalimanı yetkilileri, Türk bayrağına benzemeyen bir çalışmayı havalimanının en özel noktasına astı. Vatandaşlarımız bu duruma sert tepki gösterdi. Ancak havalimanı yetkilileri tepkilere rağmen, bayrağı değiştirmedi.
Miami'de yaşayan binlerce Türk vatandaşı da havalimanı yetkililerine tepki mesajları attı. Skandal olay sosyal medyada da tepkilere neden oldu:
● Miami'de birileri kaşınıyor.
● Türk bayrağına hakaretin bedelini ödetiriz.
● Bu bir skandaldır. Türk bayrağı bizim vazgeçilmezimiz. Ona kimse yanlış yapamaz.
● Türkiye Miami Başkonsolosluğu hemen üzerine düşeni yapmalı.
● Yapılanın hata olduğuna bizi inandıramazsınız.
Miami'de yaşayan binlerce Türk vatandaşı da havalimanı yetkililerine tepki mesajları attı. Skandal olay sosyal medyada da tepkilere neden oldu:
● Miami'de birileri kaşınıyor.
● Türk bayrağına hakaretin bedelini ödetiriz.
● Bu bir skandaldır. Türk bayrağı bizim vazgeçilmezimiz. Ona kimse yanlış yapamaz.
● Türkiye Miami Başkonsolosluğu hemen üzerine düşeni yapmalı.
● Yapılanın hata olduğuna bizi inandıramazsınız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.