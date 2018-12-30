Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda AK Parti'nin 2019 yerel seçimler için İstanbul adaylarını açıkladı. Erdoğan konuşmasının başında, "İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir." dedi.
"BU ŞEHRE BORCUM VAR"
En son İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı açıklayan Erdoğan "En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı bir ismi aday gösterdik. İstanbul buna layık" ifadesini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan Yıldırım ise "İstanbul'a hizmet bitmez. İstanbullu'ya hizmet bitmez Benim bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her İstanbullu'nun başkanı olacağım" dedi.
"BU ŞEHRE BORCUM VAR"
En son İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı açıklayan Erdoğan "En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı bir ismi aday gösterdik. İstanbul buna layık" ifadesini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan Yıldırım ise "İstanbul'a hizmet bitmez. İstanbullu'ya hizmet bitmez Benim bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her İstanbullu'nun başkanı olacağım" dedi.
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